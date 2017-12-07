طائرة يابانية تطرد الموظفين العاملين لساعات طويلة من العمل

طوكيو(صدى):

وفرت شركة يابانية محلية تدعى ” تايسي ” طائرة أطلقت عليها اسم ” تي فرند ” بدون طيار لطرد المخلصين لعملهم بواسطة الموسيقى ، كوسيلة للحد من ساعات العمل الإضافية التي يقضونها في المكاتب دون الحصول على قسط من الراحة ، حيث تدور الطائرة حول الموظفين المتأخرين عن منازلهم وتعزف على مسامعهم أغنية ” هيا إلى اللقاء غداً ” بنسختها الإنجليزية الأصلية .

وزودت الشركة الطائرة بكاميرا صغيرة تلتقط الصور وتسجل بثاً مباشراً يمكن أن يشاهده المسؤولون في نفس اللحظة التي تقوم خلالها بالعمل على طرد الموظفين عن بعد ، حيث تنوي ” تايسي ” تسويقها في إبريل للعام المقبل بسعر 500 ألف ين تقريباً .

ويعمل مطوروا الطائرة في الوقت الراهن على تطوير الجهاز من خلال تزويده بتقنية التعرف على الوجوه للتعرف على هوية الموظفين العاملين .