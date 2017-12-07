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طائرة يابانية تطرد الموظفين العاملين لساعات طويلة من العمل

طائرة يابانية تطرد الموظفين العاملين لساعات طويلة من العمل
طوكيو(صدى):

وفرت شركة يابانية محلية تدعى ” تايسي ” طائرة أطلقت عليها اسم ” تي فرند ” بدون طيار لطرد المخلصين لعملهم بواسطة الموسيقى ، كوسيلة للحد من ساعات العمل الإضافية التي يقضونها في المكاتب دون الحصول على قسط من الراحة ، حيث تدور الطائرة حول الموظفين المتأخرين عن منازلهم وتعزف على مسامعهم أغنية ” هيا إلى اللقاء غداً ” بنسختها الإنجليزية الأصلية .

وزودت الشركة الطائرة بكاميرا صغيرة تلتقط الصور وتسجل بثاً مباشراً يمكن أن يشاهده المسؤولون في نفس اللحظة التي تقوم خلالها بالعمل على طرد الموظفين عن بعد ، حيث تنوي ” تايسي ” تسويقها في إبريل للعام المقبل بسعر 500 ألف ين تقريباً .

ويعمل مطوروا الطائرة في الوقت الراهن على تطوير الجهاز من خلال تزويده بتقنية التعرف على الوجوه للتعرف على هوية الموظفين العاملين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 795 ] نشر منذ 45 دقيقة

الفال لنا…
إن شاء الله… نراها قريباً لدينا في المكاتب …
لطرد المخلصين في أعمالهم ….

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