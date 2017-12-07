بالأسماء الخارجية تُعلن عن المقبولين في المسابقة الدبلوماسية

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الخارجية، بالإعلان، اليوم الخميس، عن أسماء المقبولين والمقبولات مبدئيا ممن اجتازوا الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية على وظائف “سكرتير ثان، وملحق”، لعام 1438هـ، وهم كالآتي

– أسماء المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية للرجال على وظيفة (سكرتير ثان) لعام 1438هـ:

1 اسماعيل ابراهيم محمد القبيشي

2 أحمد سليمان احمد الصحفي

3 أحمد محمد عبدالعزيز آل الشيخ

4 باسل عبدالله سليمان الريس

5 بدر صالح عبدالله ال الشيخ

6 تركي ذياب ذيب العتيبي

7 تركي عبدالعزيز منيع الرشيد

8 جمل خنثل جربوع ال شري

9 خالد محمد عبدالكريم الريس

10 خالد مطر حسن الحربي

11 رعد محمد فهد الشريف

12 زكي علوي حبيب ال ناصر

13 زياد سعدالله عبدالرحمن الغامدي

14 سامي ثامر عوض الرشيدي

15 سامي محسن شقير الخديدي

16 سحمي محمد سحمي الغامدي

17 سطام أحمد سعيد الزهراني

18 سعود أحمد عبدالله الشهري

19 سلطان عبدالعزيز صالح الخليف

20 سمران عيد سمران الرشيدي

21 سيف فهد سيف القحطاني

22 طلال عبدالله منير البقمي

23 عادل عبدالكريم احمد كاشقري

24 عبدالرحمن محمد حمد السماعيل

25 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن قاسم

26 عبدالسلام غميض هلال العيدي

27 عبدالعزيز أحمد صالح ال سلطان العمري

28 عبدالعزيز باتل محمد الباتل

29 عبدالعزيز ناصر احمد العنزي

30 عبدالله احمد ابراهيم الثميري

31 عبدالله سعد صالح المنقور

32 عبدالله فهد محمد العبودي

33 عبدالله محمد عبدالله ال عائض

34 عبدالله محمد علي اليامي

35 عبدالله معيض جابر الشهري

36 عبدالله موسى علي الشمراني

37 عبدالله ناصر محمد الشريف

38 عبدالله يحيى ابوالخير العيسى

39 عبدالمجيد فايح خاتم العتيبي

40 عبيد مفرح زاحم السبيعي

41 علي عبدالرحمن معيض القحطاني

42 عمر فالح عبدي البشري

43 غرم الله محمد مسفر الغامدي

44 فهد إبراهيم عبد الله الشماسي

45 فهد دغيشم مسند الشمري

46 فهد سعود محمد الزهراني

47 فهد علي حمدان المطيري

48 فهد علي عبدالله آل علي

49 فيصل مضحي طارش الظفيري

50 ماجد عبدالله علي الشهري

51 ماجد عبدالله فايز العلي

52 ماجد ماثل مثال الحربي

53 محمد سويلم سليم المحمادي

54 محمد صالح حسن الباقر

55 محمد صالح حمد العمران

56 محمد طلال محمد النشري

57 محمد عامر حسن الشهري

58 محمد عبد الله محمد الشهري

59 محمد عبدالله سعد القرني

60 محمد عوض سليم العطوي

61 محمد عوض محمد القحطاني

62 محمود سعيد يوسف أمين

63 مسفر سعد قبلان اليامي

64 مشاري الحميدي صالح الحربي

65 مشعل احمد عبدالرحمن الدنيش الغامدي

66 منصور صالح عبدالله الشرمان

67 منير حزام محمد القحطاني

68 ناصر عبدالعزيز ناصر العجلان

69 نايف حماد عبدالله العصيمي

70 نايف عبدالرحمن عبدالله آل عائض

71 وليد ممدوح محمد موصلي.

– أسماء المتقدمات اللواتي اجتزن الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية النسائية على وظيفة (سكرتير ثان) لعام 1438هـ:

1 إيمان عبد العزيز دوشق الناهض

2 أثير محمد عائض العصيمي العتيبي

3 أحلام ابراهيم جمل الزهراني

4 أريج عبدالرزاق منزل البيالي

5 أفنان فهد عبدالرحمن الحميضان

6 أماني فهد عبدالرحمن الموسى

7 أمل حسن محمد عسيري

8 أمل رفعت عبدالعزيز البواردي

9 أيات أسامة محمد سعيد باخريبة

10 تهاني محمد حسين العنزي

11 حنان مهرمس صالح العلياني

12 خلود سعد شديد العصيمي

13 دارة عبدالحكيم أحمد سحاب

14 دانة غسان محمود الصويان

15 دلال ابراهيم سويد السويد

16 رحاب عبدالله عمر برناوي

17 رفيف محمد يحي الظويلع

18 رقية رضي حسن المعلم

19 ريم راشد واهس الحربي

20 ريم عبدالكريم محمد الراجح

21 ريم علي سليمان السعوي

22 زينب حسن عباس القفاص

23 سارة سليمان ابراهيم النمير

24 عائشه ظافر محمد العمري

25 غدير محمد صالح الشثري

26 فاطمة احمد علي الريعان

27 لطيفة عبدالله تركي الشبانات

28 لمى خالد غازي كابلي

29 مرام ناصر فهد الدوسري

30 مشاعل عبدالله علي الرزوق

31 منى علي أحمد ال هادي

32 منى ناصر فائز الشريف

33 مها عبدالله زائد عسيري

34 مها ناصر عبدالله ابوحيمد

35 ندى عامر عبدالرؤف الشريف

36 ندى ناصر سليمان القضيب

37 نهاد شريان محمد القباني

38 نهى علي سعد الهلال

39 نورة عبد العزيز سعد الحسيني

40 هيفاء محمد ابراهيم الصعب.

– أسماء المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية للرجال على وظيفة (ملحق) لعام 1438هـ:

1 ابراهيم ذاكر علي الحسني

2 ابراهيم صالح ابراهيم الزياد

3 احمد إبراهيم ناصر العواد القحطاني

4 احمد عبدالكريم سليمان العمر

5 احمد عبدالمحسن عبدالرحمن ال الشيخ

6 احمد علي شعبي الحازمي

7 احمد محمد فايح العتيبي

8 اسامة منصور غانم الجهني

9 البراء عبدالرحمن عبدالله الخضيري

10 أيمن سعد سعيد الغامدي

11 بدر محمد سعيد الغامدي

12 بكر محمد بكر حمدي

13 حسن شريان محمد القباني

14 حمد سليمان حمد الغاشم

15 حمد علي محمد المري

16 خالد بشير مصلح الروقي

17 خالد صالح سلطان السلطان

18 خالد عبدالكريم شلاش الشمري

19 خالد عبدالله صالح الحواس

20 خالد عبدالله مبارك العيدي

21 خشرم عبدالله حسن الشهري

22 راجح خالد معتق المطيري

23 راكان تركي عبدالرحمن المويشير

24 رامي سعد محمد الاسمري

25 رائد ابراهيم محمد بن سفيان

26 رائد شينان سعيد الشهري

27 ريان خالد عبدالواحد جمبي

28 سامي عقيل صالح العقلا

29 سعد جبران مطلق الشمري

30 سعدي قاسم سعدي العتيبي

31 سعود عبدالعزيز سعود المقبل

32 سعود ياسين محمد البركاتي

33 سلطان صالح احمد البيحاني

34 سلطان فاطم عقيل المطيري

35 سلطان محمد صالح الصنات

36 سلمان جابر سلمان المالكي

37 سلمان سعود محمد ال سعود

38 سلمان عتقه نويفع المحمدي

39 سلمان محمد علي الجابري

40 سلمان محمود احمد البصام

41 سليمان خالد أحمد المبيض

42 سمير سليم سارح القرني

43 سهيل صالح علي الانصاري

44 سيف بندر جايز العتيبي

45 شالح سلطان خريزان القحطاني

46 صالح عبدالرحمن صالح العبيد

47 صالح محمد صالح المانع

48 طارق زايد عيسى البناوي

49 طلال مشعل راشد الرشيدي

50 طلال منصور حمد الزامل

51 ظافر محمد ظافر العمري

52 عبدالباري سعد عوضة الاحمري

53 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن بن هداب

54 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الموسى

55 عبدالرحمن عبدالله بنيه الجهني

56 عبدالعزيز إبراهيم محمد عبدالسلام

57 عبدالعزيز سليمان عبدالله العريني

58 عبدالعزيز علي عبدالعزيز بن محيسن

59 عبدالعزيز فهد مبارك البراهيم

60 عبدالعزيز متعب ثنيان ال سعود

61 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجلال

62 عبدالعزيز محمود داود الشمري

63 عبدالعزيز مرزوق صالح العتيبي

64 عبدالعزيز مطلق عبدالعزيز المطلق

65 عبدالعزيز منصور محمد البدنة

66 عبدالعزيز نواف عبدالله اللغيصم

67 عبدالكريم فلاح عبدالكريم الجلال المطيري

68 عبداللطيف خالد عبداللطيف السويدان

69 عبدالله إيراهيم عبدالله الخزيم

70 عبدالله حسن علي البارقي

71 عبدالله حسين صالح الشيباني

72 عبدالله خالد عبدالله العاصمي

73 عبدالله خالد عبدالله المعيذر

74 عبدالله سعد خرشان الغامدي

75 عبدالله سعد فرحان الشهري

76 عبدالله سعيد ظافر ال رشيد

77 عبدالله سليمان حمد المطرودي

78 عبدالله ظافر علي الشهري

79 عبدالله عبدالرحمن عبدالله الثاقب

80 عبدالله عبدالرحمن عبدالله المويشير

81 عبدالله لاحق محمد عسيري

82 عبدالله مثيب وقيان العتيبي

83 عبدالله محمد عبدالله الحديثي

84 عبدالله مزيد فارس العتيبي

85 عبدالله ناصر سليمان الربيعان

86 عبدالله ناصر محماس المطيري

87 عبدالمجيد علي عزيز الحارثي

88 عبدالملك غيث سلمان العسيري

89 عبدان عبدالعزيز ابراهيم العبدان

90 عبيد عبدالله ابراهيم البركاتي

91 علي عبدالرحمن ابراهيم البديوي

92 علي محمد علي ابوحكمه

93 علي محمد كليب العنزي

94 عمار حسين حسن غراب

95 عمار عبدالخير بركي المولد

96 عمر عبد الله علي الشهري

97 عمر عبدالله حواس الحواس

98 عمر محمود ناصر ال عمر

99 عمر مشعل محمد العتيبي

100 عمرو موسى محمد جواحي

101 عيسى ناير عويبد المطيري

102 فهد راشد صالح البراهيم

103 فهد عبد الله إبراهيم الدريويش

104 فهد محمد فهد الشمري

105 فهد ناصر مطر العنزي

106 فواز فهد سليمان أزهر

107 فيصل راشد راشد الناصر

108 فيصل سعد محمد الحميدي

109 فيصل صالح علي العجلان

110 فيصل غازي محمد البيشي

111 فيصل نايف بندر السديري

112 ماجد عوض مسرع المطيري

113 ماجد محمد حسين العساف

114 ماجد محمد منصور الغفيلي

115 مبارك عيسئ مبارك الدوسري

116 محمد أحمد محمد الوادعي

117 محمد جميل أحمد بصرى

118 محمد حسين محمد سفياني

119 محمد راشد فلاح التميمي

120 محمد سالم فارس البلوي

121 محمد سعيد سالم باوزير

122 محمد سليمان إبراهيم الرشودي

123 محمد عبدالله حضرم الرساسمة

124 محمد عبدالله محمد بني هميم

125 محمد عصام محمد الحموي

126 محمد علي محمد ال جابر

127 محمد فهد عبدالعزيز العبدالقادر

128 محمد لافي عنيزان الشمري

129 محمد ناصر راشد الحميدان المري

130 مروان مرزوق نافع السفري

131 مزيد ثامر مزيد العتيبي

132 مشاري ناصر يوسف المرشد

133 مشعل ابراهيم حمد الشبل

134 مصعب إبراهيم يحيى مسلماني

135 معاذ سعد جبرين الجبرين

136 معاذ سعد عائد العواد

137 معروف سعيد شوشه الثبيتي

138 منصور حسن عبدالله الزهراني

139 مهند عبد الرحمن صالح المالكي

140 مهند محمد شامان الرحيلي

141 نايف سعد أحمد عسيري

142 نايف متعب خريص العتيبي

143 نصر سعد محمد الأنصاري

144 نمر عبدالله مسعود المطيري

145 نواف ابراهيم احمد الملحاوي

146 نواف حمود أحمد القرني

147 نواف مسلم عودة البلوي

148 هاشم علي محمد شاوش

149 هشام يوسف موسى المحمدي

150 هيثم فهد محمد السناني

151 يعقوب فؤاد حسين حسين.

– أسماء المتقدمات اللواتي اجتزن الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية النسائية على وظيفة (ملحق) لعام 1438هـ:

1 ابتسام احمد سليم فقيره

2 ابتسام حسين سعيد الدوة

3 الجوهرة عبدالرحمن عبدالله الخريف

4 الجوهره سلطان مناحي العتيبي

5 العنود بندر غازي العتيبي

6 العنود معلا واصل الجهني

7 الهنوف صالح سليمان الناصر

8 الهنوف علي محمد العويرضي

9 الهنوف فلاح وصل السلمي

10 إبتهال عدنان زيد البركاتي الشريف

11 أروى يوسف عبدالرحمن الشنيفي

12 أسماء حمد خالد السليم

13 أسماء حمد محمد السلمي

14 أشواق خضر سعيد الغامدي

15 أشواق عبد الرحمن محمد الطريف

16 أشواق نايف عائض الروقي

17 أطياف عبدالله محمد أبوهداش

18 أفنان أحمد محمد الفوزان

19 ألاء سعد محمد الدوسري

20 ألاء محمد عبدالله البشر

21 أماني مبارك خلف الدوسري

22 أماني محمد عبدالرحمن العريفي

23 أمجاد حمد سعد العتيبي

24 أمجاد دويبي درويش السميري

25 أمجاد صالح دحام الحربي

26 أمجاد فهد عابد الجابري

27 أمنة عبدالله ناصر المقيت

28 أمنة يحيى ناصر النجعي

29 أميرة محمد علي الزهراني

30 بدور صالح محمد المعثم

31 بسمة محمد سعد عسيري

32 بيان فيصل ثابت السده

33 تغريد هشام عبدالله المشاري

34 جمانه حمد محمد القويفلي

35 جمانه عبدالرحمن عبدالله السلومي

36 جنان احمد هديه المنتشري

37 حصه سلمان جعفر المولد

38 حياة أحمد صالح أحمد

39 خديجة عصام مخصوم بخاري

40 خديجه محمد فرج المزروعى

41 خلود عبدالله باخت الحربي

42 خلود عمر فيصل لبده

43 خوله سلامه عامر البلوي

44 داليه موسى فايز الحربي

45 دلال عبدالرحمن محمد الحمد

46 ديمه عبدالعزيز عبدالله ال الشيخ

47 ديمه ناجي محارب المطيري

48 ذكرى صالح إبراهيم الصعب

49 رامه ناصر فارس العبدالوهاب

50 رحاب حمدان محمدسعد الحربي

51 رحاب صنهات عبدالمحسن العتيبي

52 رفال هاني عبدالعزيز جوخدار

53 رنا خالد صدقه صباغ

54 روان بدران عبدالعزيز العمر

55 روان صالح محمد العواجي

56 روان عبدالعزيز صالح السهلي

57 ريم خالد عبد الله الشريف

58 ريما علي محمد القحطاني

59 زينب حمزة محمد مكاوي

60 ساره احمد ناصر السديري

61 ساره صابر حسن طردي خان

62 ساره عبدالله سعد المطوع

63 ساره عبدالله صالح السابح

64 سماهر علي يحيى حكمي

65 سمية عبدالعزيز محمود الشريف

66 سناء أحمد عبدالله السناني

67 شذا عادل خضر الأحمدي

68 شذى علوان احمد الصلبي

69 شروق حمد سليمان القويعي

70 شهد منصور محمد زعفراني

71 شيماء حسن سعيد بوقس

72 شيهانه محمد خالد القحطاني

73 صفيه سلطان صالح السحيباني

74 عادة عبدالرحمن محمد الحربي

75 عائشه غازي راشد العماري

76 عبير محمد توفيق علمدار

77 عبيق أحمد محمد الاهدل

78 عهود حمد ابراهيم رفاعي

79 عهود سعد فهد الماجد

80 غادة ابراهيم عبدالله المدالله

81 غاده أحمد عبدالمعين محمد

82 غدير عثمان محمد الثميري

83 فاطمة محمد عبده حسن

84 فاطمه زايد يحي السفياني

85 فوزيه علي عبدالله عسيري

86 لجين محمد صالح علي البديني

87 لما عبدالله احمد السفياني

88 ليلى سعد عبدالله الفيصل

89 مرح عبدالله عبدالعزيز بن خميس

90 مروة عبدالرحمن محمدعلي بن حسان

91 مروه صالح عبدالله العسكر

92 مروه محمد صاطي الحربي

93 مريم عوض منور الجهني

94 مشاعل سعد ناصر بن درعان

95 منى خلف عائد الحربي

96 منيرة عبدالله فهد الخريجه

97 منيرة محمد سليمان المطلق

98 منيره عبدالعزيز عبدالله حيزان

99 مها سعد عبدالعزيز الصالح

100 موضي سلطان مرضي العنزي

101 موضي عبدالله إبراهيم النفيسة

102 ميثاء محمد شالح العتيبي

103 نبيلة هشام طلعت الوراق

104 نجلاء لاحق عتيق السعيدي

105 ندى إبراهيم عبدالله الزهراني

106 ندى سليمان علي الرومي

107 ندى عبدالله عابد البشري

108 ندى عبدالله محمداحمد عبدرب النبي

109 نعمه ولي محسن مغفوري

110 نهال خضران عبدالله الغامدي

111 نوادر صالح حواس المطيري

112 نورا بادي ضاوي المطيري

113 نورة راشد ناشي الدوسري

114 نورة محمد حمزة المعلم

115 نوره خالد عبداللطيف المغلوث

116 نوره سعد ناصر الكثيري

117 نوره عبدالله بندر السريع

118 نوره عبدالله محمد اليحيى

119 نوره محمد عبدالله النوفل

120 نوره مشعان شليويح المطيري

121 نوره ناصر سليمان الفايز

122 نوف صلاح محمد الرزيق

123 نوف عثمان صالح الخليفي

124 هاجر فالح زعل الفالح

125 هالة محمد سليم الصبحي

126 هتون احمد عمر السنوسي

127 هديل محمد عبدالله الهاجري

128 هناء درزي عبدالله العنزي

129 هنادي خالد عبدالله الفريان

130 هند أحمد سليمان الدامغ

131 هند سليم مسلم المسعودي

132 هنوف عبدالعزيز سليمان الغنيم

133 هياء عبدالرحمن مهناء الشرهان

134 هيفاء إبراهيم عبدالرحمن القويز

135 هيفاء عبدالعزيز عبدالرحمن الجطيل

136 وجدان جردان سليمان الجردان

137 وجدان حمزه عبدالله زعوري

138 ورد نايف عبدالرحمن العباس

139 ياسمين سلطان محمد السلطان.