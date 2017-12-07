بالأسماء الخارجية تُعلن عن المقبولين في المسابقة الدبلوماسية
قامت وزارة الخارجية، بالإعلان، اليوم الخميس، عن أسماء المقبولين والمقبولات مبدئيا ممن اجتازوا الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية على وظائف “سكرتير ثان، وملحق”، لعام 1438هـ، وهم كالآتي
– أسماء المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية للرجال على وظيفة (سكرتير ثان) لعام 1438هـ:
1 اسماعيل ابراهيم محمد القبيشي
2 أحمد سليمان احمد الصحفي
3 أحمد محمد عبدالعزيز آل الشيخ
4 باسل عبدالله سليمان الريس
5 بدر صالح عبدالله ال الشيخ
6 تركي ذياب ذيب العتيبي
7 تركي عبدالعزيز منيع الرشيد
8 جمل خنثل جربوع ال شري
9 خالد محمد عبدالكريم الريس
10 خالد مطر حسن الحربي
11 رعد محمد فهد الشريف
12 زكي علوي حبيب ال ناصر
13 زياد سعدالله عبدالرحمن الغامدي
14 سامي ثامر عوض الرشيدي
15 سامي محسن شقير الخديدي
16 سحمي محمد سحمي الغامدي
17 سطام أحمد سعيد الزهراني
18 سعود أحمد عبدالله الشهري
19 سلطان عبدالعزيز صالح الخليف
20 سمران عيد سمران الرشيدي
21 سيف فهد سيف القحطاني
22 طلال عبدالله منير البقمي
23 عادل عبدالكريم احمد كاشقري
24 عبدالرحمن محمد حمد السماعيل
25 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن قاسم
26 عبدالسلام غميض هلال العيدي
27 عبدالعزيز أحمد صالح ال سلطان العمري
28 عبدالعزيز باتل محمد الباتل
29 عبدالعزيز ناصر احمد العنزي
30 عبدالله احمد ابراهيم الثميري
31 عبدالله سعد صالح المنقور
32 عبدالله فهد محمد العبودي
33 عبدالله محمد عبدالله ال عائض
34 عبدالله محمد علي اليامي
35 عبدالله معيض جابر الشهري
36 عبدالله موسى علي الشمراني
37 عبدالله ناصر محمد الشريف
38 عبدالله يحيى ابوالخير العيسى
39 عبدالمجيد فايح خاتم العتيبي
40 عبيد مفرح زاحم السبيعي
41 علي عبدالرحمن معيض القحطاني
42 عمر فالح عبدي البشري
43 غرم الله محمد مسفر الغامدي
44 فهد إبراهيم عبد الله الشماسي
45 فهد دغيشم مسند الشمري
46 فهد سعود محمد الزهراني
47 فهد علي حمدان المطيري
48 فهد علي عبدالله آل علي
49 فيصل مضحي طارش الظفيري
50 ماجد عبدالله علي الشهري
51 ماجد عبدالله فايز العلي
52 ماجد ماثل مثال الحربي
53 محمد سويلم سليم المحمادي
54 محمد صالح حسن الباقر
55 محمد صالح حمد العمران
56 محمد طلال محمد النشري
57 محمد عامر حسن الشهري
58 محمد عبد الله محمد الشهري
59 محمد عبدالله سعد القرني
60 محمد عوض سليم العطوي
61 محمد عوض محمد القحطاني
62 محمود سعيد يوسف أمين
63 مسفر سعد قبلان اليامي
64 مشاري الحميدي صالح الحربي
65 مشعل احمد عبدالرحمن الدنيش الغامدي
66 منصور صالح عبدالله الشرمان
67 منير حزام محمد القحطاني
68 ناصر عبدالعزيز ناصر العجلان
69 نايف حماد عبدالله العصيمي
70 نايف عبدالرحمن عبدالله آل عائض
71 وليد ممدوح محمد موصلي.
– أسماء المتقدمات اللواتي اجتزن الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية النسائية على وظيفة (سكرتير ثان) لعام 1438هـ:
1 إيمان عبد العزيز دوشق الناهض
2 أثير محمد عائض العصيمي العتيبي
3 أحلام ابراهيم جمل الزهراني
4 أريج عبدالرزاق منزل البيالي
5 أفنان فهد عبدالرحمن الحميضان
6 أماني فهد عبدالرحمن الموسى
7 أمل حسن محمد عسيري
8 أمل رفعت عبدالعزيز البواردي
9 أيات أسامة محمد سعيد باخريبة
10 تهاني محمد حسين العنزي
11 حنان مهرمس صالح العلياني
12 خلود سعد شديد العصيمي
13 دارة عبدالحكيم أحمد سحاب
14 دانة غسان محمود الصويان
15 دلال ابراهيم سويد السويد
16 رحاب عبدالله عمر برناوي
17 رفيف محمد يحي الظويلع
18 رقية رضي حسن المعلم
19 ريم راشد واهس الحربي
20 ريم عبدالكريم محمد الراجح
21 ريم علي سليمان السعوي
22 زينب حسن عباس القفاص
23 سارة سليمان ابراهيم النمير
24 عائشه ظافر محمد العمري
25 غدير محمد صالح الشثري
26 فاطمة احمد علي الريعان
27 لطيفة عبدالله تركي الشبانات
28 لمى خالد غازي كابلي
29 مرام ناصر فهد الدوسري
30 مشاعل عبدالله علي الرزوق
31 منى علي أحمد ال هادي
32 منى ناصر فائز الشريف
33 مها عبدالله زائد عسيري
34 مها ناصر عبدالله ابوحيمد
35 ندى عامر عبدالرؤف الشريف
36 ندى ناصر سليمان القضيب
37 نهاد شريان محمد القباني
38 نهى علي سعد الهلال
39 نورة عبد العزيز سعد الحسيني
40 هيفاء محمد ابراهيم الصعب.
– أسماء المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية للرجال على وظيفة (ملحق) لعام 1438هـ:
1 ابراهيم ذاكر علي الحسني
2 ابراهيم صالح ابراهيم الزياد
3 احمد إبراهيم ناصر العواد القحطاني
4 احمد عبدالكريم سليمان العمر
5 احمد عبدالمحسن عبدالرحمن ال الشيخ
6 احمد علي شعبي الحازمي
7 احمد محمد فايح العتيبي
8 اسامة منصور غانم الجهني
9 البراء عبدالرحمن عبدالله الخضيري
10 أيمن سعد سعيد الغامدي
11 بدر محمد سعيد الغامدي
12 بكر محمد بكر حمدي
13 حسن شريان محمد القباني
14 حمد سليمان حمد الغاشم
15 حمد علي محمد المري
16 خالد بشير مصلح الروقي
17 خالد صالح سلطان السلطان
18 خالد عبدالكريم شلاش الشمري
19 خالد عبدالله صالح الحواس
20 خالد عبدالله مبارك العيدي
21 خشرم عبدالله حسن الشهري
22 راجح خالد معتق المطيري
23 راكان تركي عبدالرحمن المويشير
24 رامي سعد محمد الاسمري
25 رائد ابراهيم محمد بن سفيان
26 رائد شينان سعيد الشهري
27 ريان خالد عبدالواحد جمبي
28 سامي عقيل صالح العقلا
29 سعد جبران مطلق الشمري
30 سعدي قاسم سعدي العتيبي
31 سعود عبدالعزيز سعود المقبل
32 سعود ياسين محمد البركاتي
33 سلطان صالح احمد البيحاني
34 سلطان فاطم عقيل المطيري
35 سلطان محمد صالح الصنات
36 سلمان جابر سلمان المالكي
37 سلمان سعود محمد ال سعود
38 سلمان عتقه نويفع المحمدي
39 سلمان محمد علي الجابري
40 سلمان محمود احمد البصام
41 سليمان خالد أحمد المبيض
42 سمير سليم سارح القرني
43 سهيل صالح علي الانصاري
44 سيف بندر جايز العتيبي
45 شالح سلطان خريزان القحطاني
46 صالح عبدالرحمن صالح العبيد
47 صالح محمد صالح المانع
48 طارق زايد عيسى البناوي
49 طلال مشعل راشد الرشيدي
50 طلال منصور حمد الزامل
51 ظافر محمد ظافر العمري
52 عبدالباري سعد عوضة الاحمري
53 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن بن هداب
54 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الموسى
55 عبدالرحمن عبدالله بنيه الجهني
56 عبدالعزيز إبراهيم محمد عبدالسلام
57 عبدالعزيز سليمان عبدالله العريني
58 عبدالعزيز علي عبدالعزيز بن محيسن
59 عبدالعزيز فهد مبارك البراهيم
60 عبدالعزيز متعب ثنيان ال سعود
61 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجلال
62 عبدالعزيز محمود داود الشمري
63 عبدالعزيز مرزوق صالح العتيبي
64 عبدالعزيز مطلق عبدالعزيز المطلق
65 عبدالعزيز منصور محمد البدنة
66 عبدالعزيز نواف عبدالله اللغيصم
67 عبدالكريم فلاح عبدالكريم الجلال المطيري
68 عبداللطيف خالد عبداللطيف السويدان
69 عبدالله إيراهيم عبدالله الخزيم
70 عبدالله حسن علي البارقي
71 عبدالله حسين صالح الشيباني
72 عبدالله خالد عبدالله العاصمي
73 عبدالله خالد عبدالله المعيذر
74 عبدالله سعد خرشان الغامدي
75 عبدالله سعد فرحان الشهري
76 عبدالله سعيد ظافر ال رشيد
77 عبدالله سليمان حمد المطرودي
78 عبدالله ظافر علي الشهري
79 عبدالله عبدالرحمن عبدالله الثاقب
80 عبدالله عبدالرحمن عبدالله المويشير
81 عبدالله لاحق محمد عسيري
82 عبدالله مثيب وقيان العتيبي
83 عبدالله محمد عبدالله الحديثي
84 عبدالله مزيد فارس العتيبي
85 عبدالله ناصر سليمان الربيعان
86 عبدالله ناصر محماس المطيري
87 عبدالمجيد علي عزيز الحارثي
88 عبدالملك غيث سلمان العسيري
89 عبدان عبدالعزيز ابراهيم العبدان
90 عبيد عبدالله ابراهيم البركاتي
91 علي عبدالرحمن ابراهيم البديوي
92 علي محمد علي ابوحكمه
93 علي محمد كليب العنزي
94 عمار حسين حسن غراب
95 عمار عبدالخير بركي المولد
96 عمر عبد الله علي الشهري
97 عمر عبدالله حواس الحواس
98 عمر محمود ناصر ال عمر
99 عمر مشعل محمد العتيبي
100 عمرو موسى محمد جواحي
101 عيسى ناير عويبد المطيري
102 فهد راشد صالح البراهيم
103 فهد عبد الله إبراهيم الدريويش
104 فهد محمد فهد الشمري
105 فهد ناصر مطر العنزي
106 فواز فهد سليمان أزهر
107 فيصل راشد راشد الناصر
108 فيصل سعد محمد الحميدي
109 فيصل صالح علي العجلان
110 فيصل غازي محمد البيشي
111 فيصل نايف بندر السديري
112 ماجد عوض مسرع المطيري
113 ماجد محمد حسين العساف
114 ماجد محمد منصور الغفيلي
115 مبارك عيسئ مبارك الدوسري
116 محمد أحمد محمد الوادعي
117 محمد جميل أحمد بصرى
118 محمد حسين محمد سفياني
119 محمد راشد فلاح التميمي
120 محمد سالم فارس البلوي
121 محمد سعيد سالم باوزير
122 محمد سليمان إبراهيم الرشودي
123 محمد عبدالله حضرم الرساسمة
124 محمد عبدالله محمد بني هميم
125 محمد عصام محمد الحموي
126 محمد علي محمد ال جابر
127 محمد فهد عبدالعزيز العبدالقادر
128 محمد لافي عنيزان الشمري
129 محمد ناصر راشد الحميدان المري
130 مروان مرزوق نافع السفري
131 مزيد ثامر مزيد العتيبي
132 مشاري ناصر يوسف المرشد
133 مشعل ابراهيم حمد الشبل
134 مصعب إبراهيم يحيى مسلماني
135 معاذ سعد جبرين الجبرين
136 معاذ سعد عائد العواد
137 معروف سعيد شوشه الثبيتي
138 منصور حسن عبدالله الزهراني
139 مهند عبد الرحمن صالح المالكي
140 مهند محمد شامان الرحيلي
141 نايف سعد أحمد عسيري
142 نايف متعب خريص العتيبي
143 نصر سعد محمد الأنصاري
144 نمر عبدالله مسعود المطيري
145 نواف ابراهيم احمد الملحاوي
146 نواف حمود أحمد القرني
147 نواف مسلم عودة البلوي
148 هاشم علي محمد شاوش
149 هشام يوسف موسى المحمدي
150 هيثم فهد محمد السناني
151 يعقوب فؤاد حسين حسين.
– أسماء المتقدمات اللواتي اجتزن الاختبار التحريري للمسابقة الدبلوماسية النسائية على وظيفة (ملحق) لعام 1438هـ:
1 ابتسام احمد سليم فقيره
2 ابتسام حسين سعيد الدوة
3 الجوهرة عبدالرحمن عبدالله الخريف
4 الجوهره سلطان مناحي العتيبي
5 العنود بندر غازي العتيبي
6 العنود معلا واصل الجهني
7 الهنوف صالح سليمان الناصر
8 الهنوف علي محمد العويرضي
9 الهنوف فلاح وصل السلمي
10 إبتهال عدنان زيد البركاتي الشريف
11 أروى يوسف عبدالرحمن الشنيفي
12 أسماء حمد خالد السليم
13 أسماء حمد محمد السلمي
14 أشواق خضر سعيد الغامدي
15 أشواق عبد الرحمن محمد الطريف
16 أشواق نايف عائض الروقي
17 أطياف عبدالله محمد أبوهداش
18 أفنان أحمد محمد الفوزان
19 ألاء سعد محمد الدوسري
20 ألاء محمد عبدالله البشر
21 أماني مبارك خلف الدوسري
22 أماني محمد عبدالرحمن العريفي
23 أمجاد حمد سعد العتيبي
24 أمجاد دويبي درويش السميري
25 أمجاد صالح دحام الحربي
26 أمجاد فهد عابد الجابري
27 أمنة عبدالله ناصر المقيت
28 أمنة يحيى ناصر النجعي
29 أميرة محمد علي الزهراني
30 بدور صالح محمد المعثم
31 بسمة محمد سعد عسيري
32 بيان فيصل ثابت السده
33 تغريد هشام عبدالله المشاري
34 جمانه حمد محمد القويفلي
35 جمانه عبدالرحمن عبدالله السلومي
36 جنان احمد هديه المنتشري
37 حصه سلمان جعفر المولد
38 حياة أحمد صالح أحمد
39 خديجة عصام مخصوم بخاري
40 خديجه محمد فرج المزروعى
41 خلود عبدالله باخت الحربي
42 خلود عمر فيصل لبده
43 خوله سلامه عامر البلوي
44 داليه موسى فايز الحربي
45 دلال عبدالرحمن محمد الحمد
46 ديمه عبدالعزيز عبدالله ال الشيخ
47 ديمه ناجي محارب المطيري
48 ذكرى صالح إبراهيم الصعب
49 رامه ناصر فارس العبدالوهاب
50 رحاب حمدان محمدسعد الحربي
51 رحاب صنهات عبدالمحسن العتيبي
52 رفال هاني عبدالعزيز جوخدار
53 رنا خالد صدقه صباغ
54 روان بدران عبدالعزيز العمر
55 روان صالح محمد العواجي
56 روان عبدالعزيز صالح السهلي
57 ريم خالد عبد الله الشريف
58 ريما علي محمد القحطاني
59 زينب حمزة محمد مكاوي
60 ساره احمد ناصر السديري
61 ساره صابر حسن طردي خان
62 ساره عبدالله سعد المطوع
63 ساره عبدالله صالح السابح
64 سماهر علي يحيى حكمي
65 سمية عبدالعزيز محمود الشريف
66 سناء أحمد عبدالله السناني
67 شذا عادل خضر الأحمدي
68 شذى علوان احمد الصلبي
69 شروق حمد سليمان القويعي
70 شهد منصور محمد زعفراني
71 شيماء حسن سعيد بوقس
72 شيهانه محمد خالد القحطاني
73 صفيه سلطان صالح السحيباني
74 عادة عبدالرحمن محمد الحربي
75 عائشه غازي راشد العماري
76 عبير محمد توفيق علمدار
77 عبيق أحمد محمد الاهدل
78 عهود حمد ابراهيم رفاعي
79 عهود سعد فهد الماجد
80 غادة ابراهيم عبدالله المدالله
81 غاده أحمد عبدالمعين محمد
82 غدير عثمان محمد الثميري
83 فاطمة محمد عبده حسن
84 فاطمه زايد يحي السفياني
85 فوزيه علي عبدالله عسيري
86 لجين محمد صالح علي البديني
87 لما عبدالله احمد السفياني
88 ليلى سعد عبدالله الفيصل
89 مرح عبدالله عبدالعزيز بن خميس
90 مروة عبدالرحمن محمدعلي بن حسان
91 مروه صالح عبدالله العسكر
92 مروه محمد صاطي الحربي
93 مريم عوض منور الجهني
94 مشاعل سعد ناصر بن درعان
95 منى خلف عائد الحربي
96 منيرة عبدالله فهد الخريجه
97 منيرة محمد سليمان المطلق
98 منيره عبدالعزيز عبدالله حيزان
99 مها سعد عبدالعزيز الصالح
100 موضي سلطان مرضي العنزي
101 موضي عبدالله إبراهيم النفيسة
102 ميثاء محمد شالح العتيبي
103 نبيلة هشام طلعت الوراق
104 نجلاء لاحق عتيق السعيدي
105 ندى إبراهيم عبدالله الزهراني
106 ندى سليمان علي الرومي
107 ندى عبدالله عابد البشري
108 ندى عبدالله محمداحمد عبدرب النبي
109 نعمه ولي محسن مغفوري
110 نهال خضران عبدالله الغامدي
111 نوادر صالح حواس المطيري
112 نورا بادي ضاوي المطيري
113 نورة راشد ناشي الدوسري
114 نورة محمد حمزة المعلم
115 نوره خالد عبداللطيف المغلوث
116 نوره سعد ناصر الكثيري
117 نوره عبدالله بندر السريع
118 نوره عبدالله محمد اليحيى
119 نوره محمد عبدالله النوفل
120 نوره مشعان شليويح المطيري
121 نوره ناصر سليمان الفايز
122 نوف صلاح محمد الرزيق
123 نوف عثمان صالح الخليفي
124 هاجر فالح زعل الفالح
125 هالة محمد سليم الصبحي
126 هتون احمد عمر السنوسي
127 هديل محمد عبدالله الهاجري
128 هناء درزي عبدالله العنزي
129 هنادي خالد عبدالله الفريان
130 هند أحمد سليمان الدامغ
131 هند سليم مسلم المسعودي
132 هنوف عبدالعزيز سليمان الغنيم
133 هياء عبدالرحمن مهناء الشرهان
134 هيفاء إبراهيم عبدالرحمن القويز
135 هيفاء عبدالعزيز عبدالرحمن الجطيل
136 وجدان جردان سليمان الجردان
137 وجدان حمزه عبدالله زعوري
138 ورد نايف عبدالرحمن العباس
139 ياسمين سلطان محمد السلطان.
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