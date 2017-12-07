وفد روسي يناقش فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، معالي المهندس ابراهيم بن عبد الرحمن العمر، برئيس مجلس الأعمال الروسي السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة سيستيما، السيد فلاديمير يفتو شنكوف وذلك على رأس وفد روسي يزور المملكة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ورفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين.

ورحب معالي المحافظ خلال اللقاء بالوفد الروسي، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء اطلاع الوفد الروسي على استراتيجية هيئة الاستثمار الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وخططها الرامية إلى رفع تنافسية المملكة عالميًا، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية وإمكانية زيادة حجم التبادل والشراكة من الجانبين.

من جانبه عرض الوفد الروسي إمكاناته في عدد من القطاعات، حيث أبدى المستثمرون الروس رغبتهم في الاستثمار في الفرص الاستثمارية التي استعرضتها الهيئة، في ظل التنوع بالفرص الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن عدد المنشآت الروسية بصفة عامة في المملكة ارتفع بحلول شهر ديسمبر، 2017 إلى 23 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 104.6 مليون ريال سعودي.

وتتمركز أغلب الاستثمارات الروسية في القطاع الصناعي حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 70 مليون ريال سعودي بما يعادل 67% من إجمالي الاستثمارات الروسية، كما تم خلال عام 2017 منح ترخيصين بإجمالي تمويل بلغ 20.4 مليون ريال.