دراسة حديثة: الجبن يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية

متابعات(صدى):

كشفت الدراسات الحديثة عن وجود أهمية كبيرة لتناول الجبن، حيث أن قطعة منه يوميًا بإمكانها أن تقلل من تطور أمراض القلب والنوبات، وجاء ذلك على الرغم من انتشار بعض الدراسات التي تشير إلى وجود أضرار جثيمة بسبب الإفراط في تناول الجبن.

إلا أن الأبحاث الطبية أوضحت أن تناول قطعة جبن في حجم علبة الثقاب بشكل يومي، يعمل على تخفيض نسبة 14% من مخاطر أمراض القلب وقد يمنع أحيانًا من الإصابة بها، كما يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل يصل إلى 10%.

كما توصل الباحثون إلى أن الجبن يعمل على رفع مستوى الكوليسترول الجيد وتخفيض النوع السيء منه، فعلى الرغم من احتواء الجبن على كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلا أن الكالسيوم المرتفع بالجبن يمنع تراكم هذه الدهون ويعيق امتصاص الجسم لها، حيث أنه يحتوي على نوع من الأحماض التي تساهم في منع انسداد الشرايين.