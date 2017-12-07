مظاهرات حاشدة في بروكسل دعمًا لاستقلال كتالونيا

بروكسل(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية بلجيكية، عن مشاركة 50 ألف شخص في مظاهرة في العاصمة بروكسل تأييدًا لاستقلال إقليم كتالونيا الإسباني.

وأكدت المصادر، على أن آلاف الكتالونيين وصلوا من إسبانيا إلى بروكسل أمس من أجل التظاهر في بروكسل حيث يتواجد زعيم الإقليم المقال كارلس بوغديمون قائلة إن نشاطهم تسبب في تعطل حركة المرور الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المترو على التعامل مع تدفق الركاب.

وقال الحزب الوطني الفلمنكي ذو التوجهات القومية الانفصالية، إنه يؤيد المتظاهرين الكتالونيين، مضيفًا ” إنه من غير المقبول أن يكون هناك سجناء سياسيون محاصرون ” .