بالصور.. الكشف عن فولكس فاجن بولو GTI R5 الجديدة كليًا

كشفت فولكس واجن النقاب عن سيارة بولو GTI R5 الجديدة كليا بعد استعراض ملامحها الشهر الماضي وهذه السيارة الخاصة بالراليات تم طرحها في وقت سابق اليوم في إسبانيا، وهي سيارة راليات متطورة تم تصميمها لتنافس في فئة R5 جنبا إلى جنب مع منافسيها مثل سيتروين DS3 R5 و فورد فييستا R5 و سكودا فابيا R5.

وكجزء من التحول من سيارة طرق إلى سيارة رالي، فقد تم تجهيز بولو مع مجموعة الجسم العدوانية التي تتضمن الصادم الأمامي الرياضي، أقواس العجلات الممتدة، الاسبويلر الخلفي الكبير. وقد تم تجهيز هذا النموذج أيضا مع عجلات خفيفة الوزن، قفص حماية، ومجموعة متنوعة من معدات السلامة.

وسيتم توفير السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني ينتج 267 حصان و 400 نيوتن متر من عزم الدوران. وهي متصلة بناقل سباقات متسلسل من خمس سرعات يرسل الطاقة إلى نظام الدفع الرباعي الدائم. وهذا يتيح للسيارة بوزن 1320 كجم التسارع من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 4.1 ثانية فقط.

ومن المقرر أن يتم تسليم النسخ الأولى بعد الصيف بوقت قصير. وإذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة، يجب أن تحتفل السيارة لاول مرة بظهورها في السباقات في الخريف المقبل.