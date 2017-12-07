الأمير مشعل يتابع آخر الاستعدادات لإطلاق معرض جدة الدولي للكتاب

نايف السالم(صدى):

وقف اليوم الخميس، صاحب السمو الملكي السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة، على آخر الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبير.

ويأتي ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 14-24 ديسمبر الحالي على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية .

وتابع سموه خلال جولته التفقدية على مقر إقامة المعرض الذي يتربع على مساحة 27.500 متر مربع سير العمل والتجهيزات التي اتخذت من قبل الجهة المنظمة موجهاً فرق العمل على انجاز ما أوكل اليهم من مهام على أكمل وجه، ووفقا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب .

يذكر أن المعرض الذي سجل في نسخته الثالثة تنافس أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة للفعاليات الثقافية المنوعة ، وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية 50 ألف زائر يومياً بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة .