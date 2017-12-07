5 علامات تكشف أن حبَّه لك بدأ يختفي

نورة الشهري(صدى):

تسأل المرأة نفسها عدد من الأسئلة عندما تبدأ تصرفات زوجها تتغيّر لكن هذا لا يعني أنّه يخفي شيئًا ما، فقد يمرّ الرجل ببعض الإضطرابات التي تجعل تصرفاته تتغيّر أحيانًا.

ولكي تبدّدي شكوكك، إليك بعض العلامات التي تدّل أنّ زوجك لم يعد يحبك بما يكفي:

تمضين وقتًا طويلًا بمفردك

عندما تبدأين بالشعور بالوحدة لأنك تمضين أكثر الأوقات بمفردك لأن زوجك يخرج مع أصدقائه غالبًا أو يجلس أيضًا بمفرده، إذًا إنّ حبّه لك بدأ يخفّ وأنتما تبتعدان عن بعضكما تدريجيًا.

لا يخصّص وقتًا لكما

إذا لم يبذل أي مجهود أو لم يخصّص بعض الوقت لإمضائه معك في ظل انشغالاته الكثيرة، فهو لم يعد يكترث كالسابق للعلاقة.

لا يتذكر التواريخ التي جمعتكما

عندما ينشغل زوجك لدرجة تمنعه من تذكر تاريخ زواجكما أو التاريخ الذي تعرفتما به على بعضكما فحبه لك إذًا بدأ يخف.

يهتم للآخرين اكثر منك

عندما تلاحظين أنه يهتم وينشغل مع الأطفال أو مع العائلة والأصدقاء أكثر منك أو أنه لا يلاحظ ملابسك الجديدة أو تسريحة شعرك في حين أنّ الجميع يعبّر لك عن إعجابه بها، يجب أن تعلمي أنّه لم يعد كالسابق وحاولي تدارك الوضع.

تحاولين ملء الفراغ بأي شيء آخر

لاحظي تصرفاتك أنت فإذا كنت تشعرين بالوحدة وتحاولين ملء الفراغ الذي تشعرين به بأي شيء آخر كالتسوّق أو عبر الإفراط في تناول الطعام إذاً يجب أن تتحرّكي لكي لا تخسري علاقتك بزوجك.