الشرطة الإمارتية تضبط شخصين يسرقان المارة بحيلة ماكرة

أبوظبي(صدى):

نجحت الشرطة الإمارتية، في القبض على شخصين من جنسية دولة إفريقية، في العاصمة أبوظبي بتهمة سرقة أشخاص عن طريق البصق على ضحاياهم، بهدف تشتيت انتباههم، ونشل حافظة نقودهم، والهروب في لحظات.

وأوضح مدير شرطة العاصمة، العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، أن بلاغات وردت إلى مركز شرطة المدينة، تفيد بتعرُّض أشخاص للنشل من شخصين يحملان ملامح إفريقية.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أنَّ المشتبه فيهما يستخدمان أسلوبًا إجراميًا في النشل، يتلخص في تشتيت انتباه الضحية، من خلال إرباكه بتصرُّف مفاجئ، مثل البصق عليه، ثم يقوم بالاعتذار وصرف انتباه المجني عليه، ليقوم الآخر بنشل حافظة نقود الضحية.

وقال مدير مركز شرطة المدينة، سعيد بن دلموج الظاهري: إنَّه ورد بلاغ إلى مركز شرطة المدينة، من قِبَل شخص من الجنسية العربية، يفيد بتعرضه للسرقة، بعد أن قام شخص من جنسية دولة إفريقية بالبصق عليه، ومن ثمّ محاولة الاعتذار ليفقد حافظة نقوده بعد الواقعة، كما ورد بلاغ من شخص آخر يفيد بتعرضه للسرقة عند خروجه من أحد محال الصرافة، بعد أن قام شخص إفريقي برشّ مادة سائلة على وجه، وبمتابعة الواقعتين تمّ التعرف إلى أوصاف الجناة، ومن خلال تكثيف وجود فريق البحث والتحري، تم التوصل إليهما وضبطهما.