” صلاة الجمعة ” تثير مخاوف من اشتعال انتفاضة جديدة بعد قرار ” ترامب “

واشنطن(صدى):

أثارت حالة من القلق في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، في خطوة تعترف ضمنيًا بأنها عاصمة لإسرائيل.

وأكدت مصادر، أن اليوم الخميس شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين في الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي واجهت الحجارة بإطلاق مكثف للقنابل المسيلة للدموع في المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة بشكل رئيسي في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي بشكل رسمي نقل سفارته بإسرائيل إلى القدس.

وأشارت ” المصادر ” ، إلى أن الأوساط السياسية الأمريكية، تخشى أن تكون المواجهات التي اندلعت منذ ساعات المساء المتأخرة أمس الأربعاء، واستمر اشتعالها إلى الآن، أن تتأجج في صلاة الجمعة غدًا، والتي من شأنها أن تشهد أكبر تجمع خلال الأسبوع الحالي للمسلمين في فلسطين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشعل الصراع ويمهد الطريق لانتفاضة جديدة.

وقد اندلعت احتجاجات في عدة بلدان بعد إعلان ” ترامب ” ، حيث أحرق المتظاهرون أعلام وصور الرئيس الأمريكي في عديد من البلدان العربية.