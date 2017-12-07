طلال آل الشيخ: عودة الشباب لسابق عهده صعبة

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، طلال آل الشيخ، إن عودة الليوث إلى سابق عهده في الوقت الحالي أمر صعب للغاية، في ظل وجود خلافات داخلية.

وقال آل الشيخ خلال تصريحات إذاعية، اليوم الخميس: ” جئت للرئاسة حبًا للشباب وخرجت منها حبًا له، الفريق لن يعود إلا بالتكاتف ونبذ الخلافات، ولكن مسيري النادي الداعمين لم تعجبهم بعض القرارات التي اتخذتها من قناعة تامة وعلاقتي معهم جيده قبل وبعد رئاستي وليس أثناء رئاستي “.

وأضاف: “عودة الشباب لسابق عهده صعبة.. يجب على مسيري النادي تحديث أسلوبهم لإنقاذ النادي من الهبوط ” .