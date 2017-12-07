15 متخرِج من مشغلي معدات المناولة بمحطة الحاويات بجدة

نايف السالم(صدى):

أقامت محطة الحاويات الجنوبية بمحافظة جدة، حفلًا بتخريج الدفعة الأولى من مشغلي معدات المناولة بالمحطة من السعوديين، وعددهم 15 متخرج أتموا تدريبهم على جهاز المحاكاة الجديد.

حضر الاحتفال مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله الزمعي، حيث يأتي هذا التدريب في إطار اهتمام الميناء بتوطين الوظائف التشغيلية لدى القطاع الخاص به.

ويسهم التدريب على أجهزة المحاكاة في رفع طاقة المناولة والحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء العمل الفعلي، ورفع معايير السلامة ودرأ الخطر بنسبة كبيرة، وكذلك الحفاظ على المعدات بحالة تشغيلية ممتازة.