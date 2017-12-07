مجلس النواب الأمريكي يتيح السفر بأسلحة مرخصة

واشنطن(صدى):

وافق أغلبية الأعضاء بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتيج لأي شخص يحمل ترخيصاً بالتنقل مع سلاحه في جميع أنحاء أمريكا ، حيث حصل المشروع على تأييد 231 صوتاً من بينهم 6 ديمقراطيين في مقابل 198 صوتاً من بينهم 14 جمهورياً ، ومن المنتظر أن يتم التصويت على نص القانون من قبل مجلس الشيوح .

حيث استلهم مشروع القانون الذي اقترحه جمهوريون من قانون المرور الحالي في الدولة والذي يسمح بالتجول في الأراضي الامريكية كافة برخصة القيادة ، ويعد مشروع تداول الأسلحة المرخصة في صالح الرابطة الوطنية للبنادق ” إن آر إيه ” وهي أكبر مجموعة ضغط للأسلحة .

وتتيح الولايات الأمريكية جميعها هذا القرار لتطبيقه على مواطنيها في 12 ولاية ، أما في الـ 28 ولاية الباقية فيصعب الحصول على هذا الترخيص باستثناء كاليفورنيا ونيويورك اللتان تطالبات بتقديم تبرير للسفر برفقة السلاح .