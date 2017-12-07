خالد الضبيبي(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية إطلاق مبادرة ” كفو ” التي تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والمساهمة في التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من مبادرات وما حققوه من إنجازات مميزة في كافة المجالات.

وأكد سمو منطقة الحدود الشمالية أن المنطقة تزخر بالأفراد والشباب منهم على وجه الخصوص المميزين والمبادرين كما تزخر بالمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تبذل أقصى الطاقات لإطلاق المبادرات المميزة التي تخدم المجتمع، وتدعم خطط التنمية في بلادنا، كذلك المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات والمنافسات والمؤشرات المحلية والدولية، ويجب علينا دعمهم وتشجعيهم وتهيئة البيئة الملائمة والمحفزة لهم، مبيناً أن تكريم المبادرين والمميزين يعد أهم أسباب التشجيع والتحفيز وتقديم النماذج الناجحة التي تشكل قدوات للآخرين لإتباعها لخدمة المجتمع والوطن بروح المبادرة والتميز في الأداء وفق المرجعيات القياسية، ومرجعيات المقارنة.

وأشار الأمير فيصل بن خالد إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي قال فيها : هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك لتشكل نبراساً لنا جميعاً للعمل والتعاون والتكامل والتنسيق لدعم وتحفيز وتشجيع كافة المبادرات الفردية والمؤسسية من خلال أكثر من مبادرة فاعلة تحت مظلة الإمارة لتحقيق هدف قائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه وتكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في كافة الأصعدة.

وبين أن المبادرة سوف تقوم برصد كافة المبادرات والنجاحات في المنطقة على مستوى الأفراد والمؤسسات ودعوتهم وتكريمهم اللائق الذي يحثهم على بذل المزيد ويقدمهم كنماذج لغيرهم ليكونوا من المكرمين من خلال مبادرة ” كفو ” لما سيقدمونه مستقبلاً من مبادرات وإنجازات مميزة، مبيناً أن المبادرة كذلك ستسعى بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لنشر ثقافة التميز والتفوق في كافة المجالات من خلال كافة الوسائل المتاحة.

واختتم سموه موضحاً أن علينا جميعاً أن نتآزر وتتضافر جهودنا لتحقيق أهداف رؤية 2030 بوطن طموح ومواطنة مسؤولة، وهو ما لا يتحقق إلا بما أشارت له الرؤية بتكامل أدوارنا سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، وسوف تساهم مبادرة ” كفو ” في منطقة الحدود الشمالية لتحفيز وتشجيع الجميع لتحمل المسؤولية وتحقيق المنجزات والمكتسبات بإتقان وتفوق.

يذكر أن أمير الشمالية كان قد كرم الكثير من المبادرين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة غير الربحية الذين بادروا بأعمال مميزة ومن حققوا إنجازات ممميزة أو مراكز متقدمة في المؤشرات أو المسابقات أو المنافسة، وكان لذلك الأثر الكبير في نفوسهم وتحفيزهم

وغيرهم للمبادرة والإنجاز المتميز.