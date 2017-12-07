بالفيديو.. حرائق كاليفورنيا تمتد إلى لوس أنجلوس

كاليفورنيا(صدى):

اندلع حريق هائل في منطقة ” لوس أنجلوس ” منذ قليل، بعدما امتدت من الحرائق المشتعلة في غابات ولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية، والذي اندلع منذ الإثنين الماضي.

قالت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، إن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا أصبحت خارجة عن السيطرة وأنها في طريقها إلى لوس أنجلوس بعدما أندلع حريق في حي بيل إير وهو بالقرب من المعالم الشهيرة مثل جامعة، ومتحف جيتي الذي يحوي على لوحات وتماثيل رومانية قديم.

وأضافت الصحيفة إن النيران ارتفعت إلى مستويات شاهقة وسط أعمدة الدخان السميكة، وهو ما اضطر السلطات الأمريكية إلى تنفيذ عمليات إجلاء جماعية للسكان في عدد من المدن الرئيسية الأمريكية المهددة بالحريق.

أظهرت لقطات فيديو الحرائق الهائلة على حواف الطريق السريع 405 بكاليفورنيا وهو يعد أكثر الطرق ازدحاماً في الولايات المتحدة الأمريكية ويمر به حوالى 400 الف مركبة يوميا، وأغلقت الممرات الشمالية للجزء الأكبر منه، الأربعاء، وانطلق السائقين وسط ” أمطار من الرماد ” مع اشتعال النيران بقوة في الغابات على جوانب الطريق.