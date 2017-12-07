بالفيديو.. نساء الحوثية تعتدين بالفأس على امرأة تصور الشارع
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدات من الميليشيات الحوثية تحت مسمى ” الزينبيات ” ، ينزلن من أحد الباصات حاملين لفؤوس.
ووفقاً لمصادر متطابقة، فقد قامت السيدات بالاعتداء على امرأة عادية تصور أجواء الشارع اليمني بالعاصمة صنعاء.
شاهد مقطع لأحد أفراد الميليشيا النسائية الحوثية والمسميات ب (الزينبيات) تنزل من الباص بالفأس لتعتدي على إمرأة بسبب أنها كانت تصور الشارع.#اليمن#صنعاء_العروبة_تنتفص #الحوثي_عدو_اليمنيين #انطلاق_عملية_تحرير_نحو_صنعاء pic.twitter.com/n4GUF1mpwk
— مروان الترب (@Marwan_altareb) December 7, 2017
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