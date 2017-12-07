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بالفيديو.. نساء الحوثية تعتدين بالفأس على امرأة تصور الشارع

بالفيديو.. نساء الحوثية تعتدين بالفأس على امرأة تصور الشارع
فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدات من الميليشيات الحوثية تحت مسمى ” الزينبيات ” ، ينزلن من أحد الباصات حاملين لفؤوس.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فقد قامت السيدات بالاعتداء على امرأة عادية تصور أجواء الشارع اليمني بالعاصمة صنعاء.


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