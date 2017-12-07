” بلاتوف ” .. مطار روسي جديد لاستقبال مشجعي مونديال 2018

نواف السالم(صدى):

استعدت روسيا لاستضافة جماهير بطولة كأس العالم لعام 2018 والقادمين من مختلف دول العالم، عن طريق افتتاح مطار جديد في مدينة ” روستوف ” على نهر ” الدون ” ، استعداداً لاستقبال مشجعي المونديال ، وفقاَ لما ذكرته إدارة الاتصالات الاستراتيجية الروسية ،ليتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج ” تطوير نظام النقل الروسي ” .

حيث يسير مطار ” بلاتوف ” الجديد ما يصل إلى 50 رحلة في يومه الأول من ضمنها 3 رحلات دولية، لتتيح تقديم الخدمات لرحلاتها الداخلية والدولية بالمطار الجديد، فضلاً عن خدمات الركاب كالمقاهي و المحال التجارية والصيدليات وماكينات الصراف الآلي، وخدمة تخزين الأمتعة، بالإضافة إلى تخصيص غرفة للأم والطفل.

وأعلنت موسكو أن هذا المطار سيصنف كونه أكبر مطار في المنطقة الجنوبية لروسيا ، حيث يبلغ مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع ، وطاقة لاستيعاب 5 ملايين مسافر سنوياً ، وهناك إمكانية أن يصل العدد إلى 12 مليون شخص .