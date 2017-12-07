سفير المملكة في الأردن: ” يجب سرعة البحث عن ذوي المفقودين في البحر “

حمود العنزي(صدى):

أكد سفير المملكة في الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، على ضرورة سرعة تقديم كافة التسهيلات لذوي المفقودين الخمسة من الأشقاء الأردنيين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن عبدالسلام بن عبدالله العنزي، إن ما تقوم به حكومة المملكة بكافة أجهزتها ذات الاختصاص والمواطنين المتطوعين من جهود بالبحث عن الأشقاء الأردنيين المختفين في البحر الأحمر ما هو إلا واجبها تجاه أبنائها من الجالية الأردنية والمقيمين على أراضي المملكة.

ويذكر أن المفقودين الخمسة، فقدوا خلال قيامهم برحلة بحرية في البحر الأحمر بمنطقة ضباء في المملكة.