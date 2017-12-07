بالصور.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية في تونس

تونس(صدى):

نظم العشرات في العاصمة التونسية، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية، اعتراضًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدره أمس الأربعاء، والمتعلق بنقل سفارة واشنطن في ” القدس ” .

وطالب المحتجون، بغلق السفارة الأمريكية في بلادهم، وطرد السفير، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات تحمل صور بيت المقدس، وبعض صور أشهر الشهداء الفلسطينيين.

وشهدت العديد من المدن التونسية، مسيرات عدة، امتدت من شارع ” الحبيب بورقيبة ” الشهير وسط العاصمة إلى مدن القصرين وتطاوين وسيدي بوزيد وغيرها، حيث خرج المحتجون من الجامعات والمعاهد إلى جانب ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني للاحتجاج ضد قرار ترامب.

من جانبها وقالت الخارجية التونسية، إن قرار الرئيس الأمريكي يعتبر تهديدًا جديًا بتقويض أسس عملية السلام وجهود استئناف مفاوضات السلام، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتّر وعدم الاستقرار.