الحكومة اليمنية توجه مسئولي المحافظات المحررة باستقبال النازحين من ” المؤتمر الشعبي “

فهمي محمد(صدى):

أصدر رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تعليماته لجميع المسئولين بالمحافظات اليمنية المحررة، باستقبال النازحين من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المشاركين في الانتفاضة الشعبية على مليشيا الحوثي الإيرانية .

وقال ” بن دغر ” في تصريحات صحفية له، إن الميليشيا الحوثية الإيرانية تمارس جرائم يندى لها الجبين ضد الكثير من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ومؤيديه، اضطرت البعض منهم إلى الاختفاء والبعض الآخر لمغادرة محافظاتهم.

وطالب رئيس الحكومة اليمني، من مسئولي المحافظات المحررة، رفع كشوفات عاجلة بالموظفين منهم ليتسنى صرف مرتباتهم أو تقديم المساعدات الممكنة لهم.