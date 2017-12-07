أنطلاق لامبورجيني أوروس Performante التخيلية لمستوى آخر من الشراسة

متابعات(صدى):

بغض النظر عما يدور في أذهانكم حول سيارة لامبورجيني متعددة الاستخدامات الجديدة فمن الصعب أن ننكر أنها سيارة تحمل تصميم هجومي شرس وأنها تجذب بكل تأكيد اهتمام جميع المتابعين. وفي حال كنتم تحبون التصميم الخاص بالسيارة وشكلها فبالتأكيد ستفضلون تحويل هذه السيارة لنسخة أكثر شراسة ورياضية في الأداء والتي ربما يطلق عليها اسم Performante.

ولكن ربما تحمل كذلك أسم أوروس SV في حال تأكيد تقديم مثل هذه السيارة وهذه الصورة التخيلية التي نراها للسيارة هنا قدمت من قبل المصمم الشهير X-Tomi Design الذي استخدم كوحي لها أشرس نسخ هوراكان التي صنعت على الاطلاق.

ومقارنة بنسخة أوروس القياسية, فالسيارة التخيلية التي نراها هنا تضيف صادم أمامي جديد وجناح خلفي وملصقات على السيارة وعجلات هوراكان وسقف أسود وشبكة تهوية أكثر قتامة في اللون وهي بالتأكيد سيارة شرسة كما نرى وفي عالم الوقع فهناك شائعات حول تقديم نسخة هجينة من موديل أوروس بنفس منظومة دفع بورشة باناميرا تيربو S E-Hybrid.