الحوثيون: تغيير اسم مسجد ” الصالح ” إلي ” الشعب “
أقدمت مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية على تغيير اسم مسجد ” الصالح ” في وسط صنعاء، إلي ” جامع الشعب ” في محاولة منهم لمحو كل آثار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
وكان افتتح مسجد الصالح، في العام 2008 ، وهو أحد أكبر المساجد في اليمن، ويقع في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، على مساحة قدرها 222 ألفاً و500 متر مربع، وينسب إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23697 ] نشر منذ 23 دقيقة
ورى ماحطيت المسًجد بسم أمك ياعبدالخميني
لعنك الله عليك أنت وأمك والحوثين
جميع😡