” هيئة الاتصالات ” نسعى لتزويد 1.2 مليون منزل بالألياف البصرية

علي القحطاني(صدى):

أوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنمية والبنية التحتية، المهندس ماجد المزيد، أن الهدف من برنامج نشر خدمات النطاق العريض، تزويد 1.2 مليون منزل بالألياف البصرية بالمناطق الحضرية، ورفع المستفيدين الإضافيين من النطاق العريض اللاسلكي بالمناطق الريفية إلى 70% بحلول عام 2020.

وأكد المزيد، في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، على ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت بالسعودية من 47% في عام 2011 إلى 74.9% بنهاية 2016، مشيرًا إلى أنَّ متوسط إنفاق المتسوِّق السعودي عبر الإنترنت يبلغ 3942 ريالًا.

ولفت إلى توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 67000 وحدة سكنية، فيما تقدَّر الورقة معاملات التجارة الإلكترونية بالسعودية في 2016 بنحو 7.29 مليار ریال.