مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية

سهو الهشال(صدى):

حذر الدفاع المدني بمنطقة الجوف من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00 من يوم الخميس على ميقوع تشمل دومة الجندل-سكاكا والأجزاء المجاورة لها.

وفي التفاصيل: قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00 من يوم الخميس الموافق ١٩-٣-١٤٣٩ هـ على ميقوع تشمل دومة الجندل-سكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (1 كم).

ويدعو الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.