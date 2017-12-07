بالأسماء.. جامعة المجمعة تُعلن المقبولين على وظائف المستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة المجمعة، أسماء المقبولين لوظائف المستخدمين التي سبق الإعلان عنها، داعيةً إياهم مراجعة استكمال إجراءات التعيين.

ودعت الجامعة المقبولين لمراجعة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، مصطحبين معهم صورًا شخصية، والهوية الوطنية مع صورة منها، كذلك شهادة الابتدائية مع صورة منها، ورقم الحساب البنكي ( الآيبان).

وأسماء المقبولين كالتالي:

1- مرزوق ضيف الله مرزوق المطيري.

2- يوسف ثامر عبدالله الصقري.

3- وليد نايف عمر الرشيدي.

4- صالح سعود راضي الشمري.

5- عبدالعزيز حمد ماجد آل مانع.

6- خالد عبدالرحمن عبيد السقياني.

7- ناصر عبدالله ناصر الفيروز.

8- محمد غزاي غازي العتيبي.

9- عثمان عبدالعزيز صالح الخميس.

10- عبدالرحمن عبدالله ناصر الفايز.

11- عبدالله عبدالمحسن حباب الروقي.

12- عبدالحكيم عبدالله عبدالعزيز المنصور.

13- احمد صالح عبدالله الشواف.

14- أيوب عبدالعزيز عبدالله الخليفي.