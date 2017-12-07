نهاية ديسمبر.. حفل زفاف ” أوزجان دنيز ” في باريس

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان التركي ” أوزجان دنيز ” ، بطل مسلسل ” عروس اسطنبول ” ، الزواج من حبيبته ” فايزة أتاكان ” الذي قرر الزواج منها بعد أن وصل حملها إلى شهره الرابع، ليقاما حفل الزفاف في العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الشهر الجاري.

جاء هذا الإعلان، بالتزامن مع تردد أنباء عن تعرض “دنيز” قبل يومين، لحالة إغماء، وبنقله إلى المستشفى وجد أنه مصاب بالتهاب الأعصاب من الأذن إلى المخ، ومكث أوزجان بالمستشفى إلى أن تلقى العلاج والتعليمات اللازمة من الأطباء.

يذكر أن علاقة أوزجان دنيز بفايرة أتاكان، بدأت منذ ما يقرب من عام، ويكبر الفنان التركي حبيبته بما يقرب من 20 عامًا.

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