الجامعة الإسلامية تُنظم ندوة عن أمن المعلومات وحمايتها

نايف السالم(صدى):

نظمت عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم الخميس، ندوة نظمتها بعنوان ” أمن المعلومات التهديدات وطرق الحماية ” ألقاها المهندس عامر البشارات.

واتسهل البشارات حديثه خلال الندوة عن أهمية أمن المعلومات في حياتنا اليومية التي تعتمد على المجال التقني، وهذا الاعتماد الكبير على أنظمة تقنية المعلومات يُحتّم علينا حمايتها وسد الثغرات التي تهدد مصالحنا لأن التقنية سلاح ذو حدين.

وأشار إلى تحديات أمن المعلومات التي تواجهها الدول بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، فهي تعد إحدى أكثر عشر دول استهدافاً بهجمات أمن المعلومات، مُفيداً أن المملكة تتعرض سنويا لأكثر من ستين مليون هجمة إليكترونية لأهداف سياسية واقتصادية وجيوغرافية، لكن ولله الحمد أنظمة السعودية من أقوى الأنظمة.

وقال البشارات إن الوعي بمخاطر أمن المعلومات أمر أساسي للحفاظ على مكتسباتنا والتمتع بالتقنية دون إزعاج، مُشيراً إلى أن توعية الطلبة والموظفين بأمن المعلومات مسؤولية وطنية، مؤكداً على وجوب الالتزام بوضع جدران الحماية للأجهزة والحذر من الملفات المشبوهة لتقليل مخاطر اختراق المعلومات، محذراً من التعامل مع الروابط المجهولة في استقبال البيانات.