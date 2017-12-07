مطبخ يساعدك على الطهي وتوفير المستلزمات بالـ ” واي فاي “

أماني الغامدي(صدى):

تعد مشكلة التعامل مع الطبخ أكثر ما تعاني منه ربة المنزل ، وتسهيلاً عليها بالتزامن مع الطفرة التكنولوجية الحديثة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي ، فقد اهتمت التكنولوجيا بالمطبخ وزودته بأجهزة الذكاء الاصطناعي لتختلف طريقة الطهي مستقبلاً عما هي عليه في الوقت الراهن .

حيث ابتكرت التكنولوجيا فرن يشبه ” المايكروويف ” بدرجة كبيرة ، إلا أن ما يميزه هو اتصاله بشبكة ” واي فاي ” لاسلكية تبلغ قيمتها 400 دولار ، حيث تمكن الشخص من برمجته لطهي الوجبة التي يريدها ، عن طريق إدخال مكونات الوجبة برمز شريطي ثم يتم مسح الشريط حتى يقوم الفرن بتحميل الوقت الصحيح لطهي الوجبة من الإنترنت ، وفقاً لما ذكرته شبكة ” سي إن إن ” .

ولم تتوقف التقنيات الحديثة عند هذا القدر ، حيث تم ابتكار جهاز خلاط لتنزيل وصفات من الإنترنت ، ومن ثم بقوم بالتواصل مع الثلاجة التي ستتحقق من توافر المحتويات والمكونات المطلوبة ، ليصبح الأمر أسهل وأسرع في إعداد محتويات طعام اليوم التالي .