تويوتا سيينا 2018 بتصميم مطور ومزايا جديدة

متابعات(صدى):

في حال قررتم شراء سيارة ميني فان فقد لا تفكروا في شراء سيارة مثل تويوتا سيينا 2018 في قائمتكم للاختيارات فالسيارات الميني فان راحت ضحية للاهتمام بالسيارات متعددة الاستخدامات التي باتت أقرب لقلوب المشترين حتى لو لم يكونوا محتاجين لقدراتها الخاصة بالطرق الوعرة. والسيارات الميني فان لا تملك هذه النوعية من القدرات للمغامرة ولكنها لاتزال السيارات الأفضل من حيث العملية.

وبالنسبة لموديل 2018 من تويوتا سيينا فقد حملت تصميم مطور يضيف شبكة تهوية منخفضة ومصابيح ضباب أكبر وهذه النوعية من السيارات لا تهتم بصورة كبيرة بالتصميم ولكنها تحمل مزايا عديدة وتحمل واي فاي ونظام صوتي JBL فاخر ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية يعمل بمشغل آندرويد أوتو وكاميرا 360 درجة وشاشة متعددة 4.2 بوصة و5 مخارج USB .