دراسة حديثة تكشف عن فارق السن الذي يحمي زواجك من الطلاق

أماني الغامدي(صدى):

وجدت دراسة أميركية حديثة هدفت إلى تحديد العوامل الأكيدة لنجاح الزواج أو على العكس فشله، أن فارق السن بين الشريكين هو من أكثر العوامل التي تحدد مصير العلاقة.

وعلى خلاف ما تعتقدين، ليس الفارق الكبير في السن بين الزوجين ما يضمن حصولك على زواج ناجح بعيداً من الخلافات والمشاكل، بل الفارق البسيط. فبحسب الدراسة الاميركية التي شملت 6000 زوج وزوجة أميركية، فإنه كلّما تقارب سنّ الزوجين كلّما كانت علاقتهما أقوى وأكثر متانة، والعكس صحيح. وتبيّن أن فارق السنّ المثالي بين الزوجين هو سنة واحدة أو أقل.

فقد كشفت الارقام التي توصلت اليها الدراسة أنّ 95% من العلاقات التي زاد فيها فارق السن بين الزوجين عن الـ20 سنة قد انتهت بالفشل والطلاق، وانخفضت هذه النسبة لتبلغ 39% في اوساط الزوجين الذي بلغ فارق السن بينهما 10 سنوات. في حين انعدم الطلاق في اوساط الزوجين الذين لا يتعدى فارق السن بينهما السنة الواحدة، وذلك لان أهواءهما وتطلعاتهما الى الحياة تكون متقاربة ومتشابهة.

لذا، إذا كنت ترغبين في ضمان زواج ناجح وسعيد، اختاري شريك حياتك أكبر منك بسنة واحدة فقط.