بعد إصابته الأخيرة.. فيلانويفا يشارك في تدريبات الاتحاد لمواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

أعلن النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من صابته الأخيرة، لمواجهة الرائد الأحد المقبل على ملعب الجوهرة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

ويذكر أن فيلانويفا، تخلف عن لقاء الاتحاد الأخير أمام الاتفاق في الجولة الـ12 من عمر مسابقة دوري المحترفين الأسبوع المنصرم، والذي فاز به العميد 2-1، بعد إصابته بشدّ في العضلة الخلفية.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يظل الرائد في مؤخرة الجدول برصيد 9 نقاط فقط.