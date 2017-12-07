مؤسسة رعاية الفتيات تنظم برنامج ” على بصيرة ” في مكة

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الخميس الموافق 1439/3/19 بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة برنامج ( على بصيرة ) وذلك بإشراف مشرفة البرامج والانشطة : ندا محمد المدني.

حيث يهدف البرنامج الى تعزيز معنى تعظيم مكة المكرمة في قلوب المسلمين المقيمين فيها لتبقى بلداً آمناً بالاضافة الى غرس الشعور بأهمية الحرص على مصلحة البلد الحرام باعتباره بلداً مقدساً وايضاً نشر رسالة عالمية عن مكة المكرمة.

تضمن البرنامج العديد من المحاور الهامه منها :

الحقيقة الغائبة والمكر الابليسي وبصائر القران وايضاً النموذج الإبراهيمي بالاضافة الى قصة السيدة هاجر ودورها في مكة المكرمة وأخيراً التعرف على مكة المكرمة وخصائصها والآيات البينات فيها.

تخلل البرنامج الأناشيد الهادفةمما كان له دور كبير في تفاعل النزيلات وبث روح السعادة بينهن.

واختتم البرنامج بشكر القائمين على تنفيذه وتقديم شهادات الشكر لهن سائلين المولى عز وجل الاجر والثواب على ماقدموه وذلك باشراف نائبة المديرة / فاطمة احمد الجعلي.