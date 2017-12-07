قتل زوجته بعد معاشرتها وأدعى خيانتها له

القاهرة(صدى):

عاقبت محكمة مصرية شاب بالسجن المؤبد ” 25 عامًا ” ، لأتهامه بقتل زوجته عقب معاشرتها والادعاء بقتلها دفاعًا عن الشرف.

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية امن كفر الشيخ بمصر ، بلاغ من ” سالم ش ك 29 عامًا ” يؤكد قتله لزوجته بسبب خيانتها له ورؤية رجل يخرج من غرفتها .

وبانتقال قوة من المباحث أكدت التحريات أنه ما أن ظفر الجاني بالمجني عليها وثق يديها بغطاء الرأس، وانهال عليها طعنًا بالسلاح الأبيض، قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات، الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية، والتي أودت بحياتها، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض ” مطواة قرن غزال ” ، والمستخدم في الجريمة، كما أحرز أداة غطاء رأس حريمي للاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني.

وخلال جلسات التحقيق، قرر الطبيب الشرعي اخذ مسحة مهبلية، من المجني عليها، وذلك بعد إدعاء المتهم، أنه ارتكب هذه الواقعة، دفاعًا عن الشرف، بعدما رأى شخصًا يخرج من غرفة نومها، الأمر الذي قررت المحكمة بعدم صدور أى أحكام في تلك القضية، إلا بعد ورود فحص تلك العينة المهبلية، والتي ثبتت للمحكمة، أن المتهم عاشر زوجته، قبل ارتكابه الواقعة، وليس كما أدعى بخيانتها مع آخر.