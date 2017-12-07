العقيد يحيى الحاتمي: تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي قريبًا جدًأ
أوضح العقيد يحيى الحاتمي، رئيس شعبة الإعلام العسكري بالجيش اليمني، أن قطع الطريق بين منطقتي الجوف وصعدة على النقلابيين، بداية النهاية للحوثيين وعلامة الحسم العسكري.
وأضاف خلال مداخلته عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن كل المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في مرمى القوات الشرعية الآن، مؤكدًا أن تطهير المناطق الواقعة تحت سيرطة الحوثي بات قريبًا جدًا.
وقال : ” لا يوجد حل مع مليشيات الحوثي الإيرانية سوى الحسم العسكري ” .
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