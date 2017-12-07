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العقيد يحيى الحاتمي: تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي قريبًا جدًأ

العقيد يحيى الحاتمي: تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي قريبًا جدًأ
فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد يحيى الحاتمي، رئيس شعبة الإعلام العسكري بالجيش اليمني، أن قطع الطريق بين منطقتي الجوف وصعدة على النقلابيين، بداية النهاية للحوثيين وعلامة الحسم العسكري.

وأضاف خلال مداخلته عبر قناة ” الإخبارية ” ، أن كل المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في مرمى القوات الشرعية الآن، مؤكدًا أن تطهير المناطق الواقعة تحت سيرطة الحوثي بات قريبًا جدًا.

وقال : ” لا يوجد حل مع مليشيات الحوثي الإيرانية سوى الحسم العسكري ” .

 


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