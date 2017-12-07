قطاع الاشراف الصحي بالمجمعة يدرب طلاب وطالبات كلية الطب بالمدارس

سعيد العجل(صدى):

قام مكتب الإشراف الصحي بمحافظة المجمعة ممثلا بمشرف الصحة المدرسية الاخصائي بدر سعود الرحيمي، ونائبة سلمان الشيحة والاخصائية نورة العيباني بالتعاون مع كلية الطب بجامعة المجمعة، بزيارة المدارس التالية المتوسطة الأولى وثانوية الملك عبدالله والثانوية الثانية ( نساء) بالمجمعة، يرافقهم أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة.

وتأتي الزيارة لمتابعة التدريب وتأهيل طلاب وطالبات كلية الطب من خلال الزيارات الميدانية للصحة المدرسية لتحقيق الاهداف والتعرف على الأوضاع الصحية للأطفال، ونظافة البيئة المدرسية والاطلاع على الحالات الطبية الحادة والمزمنة والكشف على طلاب وطالبات المدارس والحالات النفسية بمشاركة من الاختصاصي بالمدرسة وكتابة تقارير وتوصيات عن كل ما تم الاطلاع عليه.