” الخارجية ” : اقتراب موعد افتتاح بعثة المملكة في بروكسيل

علي القحطاني(صدى):

نقلت الوكالة الرسمية، عن مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة بن أحمد النقلي، إعلانه عن اقتراب موعد افتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، لما تتمتع به البلاد من علاقات متميزة مع الاتحاد، وذلك على كافة الأصعدة وخلال جميع المجالات.

وأبدى مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، تطلع حكومة المملكة لتساهم هذه الخطوة في تعميق وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، مشيرًا إلى أنه يأمل أن في تقوية روابط المصالح المشتركة بين الطرفين، وذلك في ظل الاحترام المتبادل بينهما.