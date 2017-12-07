بالصور.. الصحة تدشن عدد من الفعاليات التطوعية بمحطة قطار ” الرياض- الدمام “

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، ومدير محطة قطار الرياض الاستاذ محمد بن صالح القحطاني، عدد من الفعاليات التوعوية التطوعية في محطة قطار ” الرياض- الدمام ” بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وانطلاقاً من رؤية 2030 ومبادرة وزير الصحة لجائزة التميز.

ونظمت إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية فعاليات تهدف الى تعزيز الصحة من خلال قطار تطوعي صحة، والذي انطلق الثلاثاء 5 ديسمبر من الرياض إلى الدمام، والعودة للرياض وعلى متننه 5 فرق من 36 متطوع مزودين بوسائل التوعوية والمعدات الطبية والإسعافية وأفلام تثقيفية داخل القطار وصالات الانتظار وفِي المحطات التي يتوقف فيها القطار.

كما يتم التطعيم ضد الانفلونزا والكشف المبكر عن السكري والضغط بالإضافة الى معرض توعوي كبير في صالة المغادرة والقدوم ضم 75 ركن لتعزيز الصحة والكشف عن السكري والضغط وهشاشة العظام وصحة القولون وسرطان الثدي والسمنة والغذاء المتوازن والنشاط البدني والصحة النفسية والتدخين والوقاية من أمراض القلب الوعائية والتطعيم ضد الانفلونزا وأيضاً أركان توعوية للأطفال وتفعيل مسرح الطفل، بالإضافة لإقامة ماراثون لطلاب المدارس.

وساهمت بعض الجهات الرسمية والخيرية في نجاح الفعاليات ممثلة في دار الرعاية الاجتماعية وإدارة مكافحة المخدرات وجامعة الملك سعود وجمعية وقار لكبار السن وفريق ” اترك أثر ” التطوعي .

ومن خلال هذه الفعالية تم توعية 756 مسافر، واكتشف وجود 25 لديهم سكري و55 لديهم ضغط فيما تم تطعيم 509 ضد مرض الانفلونزا.