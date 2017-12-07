بسبب ” تقديم خدمات مخالفة “.. جامعة القصيم تلغي تصريح بيت الخبرة

سالم المطيري(صدى):

وافق مدير جامعة القصيم، الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، على قرار لجنة التحقيق المتعلق بسحب تصريح بيت خبرة لمخالفاته المتعددة.

قالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” اليوم الخميس، إنه تم سحب تصريح بيت الخبرة ” إبداع للاستشارات والتطوير ” ، وحرمان رئيسه من التقديم باسم بيت خبرة آخر.

وأضافت أنه قدم خدمات مخالفة لأعمال بيوت الخبرة المماثلة، مثل خدمات التغليف والتجليد، وخدمات التعقيب وإخلاء الطرف.

وكانت لجنة التحقيق بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، أوصت بسحب ترخيص بيت الخبرة، ومنع رئيسه من التقدم لطلب ترخيص باسم بيت آخر.

وتوصلت لجنة التحقيق، إلى أن بيت الخبرة يقدم خدمات لا تندرج ضمن المجالات التي بموجبها تم منحه التصريح، إضافة إلى أنه يقدم خدمات للباحثين وطلاب الدراسات العليا، بما قد يؤدي إلى تجاوز الحد المقبول في مساعدتهم وفقًا للأعراف العلمية، كتقديم تحليل إحصائي مفصل للدراسة.