فشل أول تصويت بالكونجرس لعزل ترامب

واشنطن(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم، الخميس، عن فشل أول استفتاء على عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد تعهد عضو الكونجرس الأمريكى أل جرين لإجراء تصويت فى مجلس النواب حول عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت المصادر، أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم إجراء تصويت لمحاولة عزل رئيس الدولة، وإن هذا التصويت يمثل أول استفتاء على استمرار الرئيس قبل أقل من عام على بدء فترته الرئاسية التى تستمر أربع سنوات.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي : ” أرفض أن أقف مكتوفى الأيدى بينما يقوم ملياردير متعصب بالإضرار ببلادى بكل لا يمكن إصلاحه، ملياردير متعصب يتسامح مع العنصريين البيض ولا يتسامح مع الإسلام ” .