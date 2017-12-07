مدرب شاختار يرتدي ” قناع زورو ” بعد هزيمة مان سيتي بدوري أبطال أوروبا

طلال الغامدي(صدى):

حضر المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني، المؤتمر الصحفي لمباراة شاختار ومانشستر سيتي مرتدياً قناع زورو نسبة إلى الفيلم الأميركي الشهير ” قناع زورو ” والذي قام ببطولته الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديرس .

وأكد فونسيكا أنه سعيد بتأهل شاختار كثاني مجموعته خلف مانشستر سيتي بعد منافسة قوية مع نادي نابولي الإيطالي .

يذكر أن نادي مانشستر سيتي تأهل إلى دور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ،بينما تأهل شاختار في المركز الثاني بعد أن حصد 12 نقطة .