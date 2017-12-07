استقالة 5 أعضاء من اتحاد كرة القدم.. اليوم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن خمسة من أعضاء اتحاد كرة القدم، اليوم، الخميس، عن استقالتهم من مجلس إدارة الاتحاد وهم: ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد الكرة والأعضاء خالد المقرن و موسى الزياد ومريح المريح ومحمد الزهراني.

ويذكر أن اتحاد كرة القدم ، عقد، اليوم، الخميس، جمعيته العمومية غير العادية، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بنفهد الأولمبي في الرياض، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

ووافق أعضاء الجمعية بالإجماع بالموافقة على إقالة الدكتور عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 36 للنظام الأساسي للاتحاد كرة القدم.