ثورة غضب تحيط بـ ” كيم كاردشيان ” بعد اتهامها بسرقة تصميمات الملابس

أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من أنها إحدى أشهر أيقونات الموضة في العالم ، إلا أن الفنانة الأمريكية كيم كاردشيان تعرضت للاتهام من قبل جمهورها بسرقة أفكار خط ملابسها الجديد للأطفال والذي أطلقت عليه اسم ” ذا كيدز سبلاي ” ، حيث وجدت النجمة نفسها في موجة غضب عارمة بعدما اتهمها حساب ” دايت برادا ” ، عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” بأنها تعتمد على تقليد تصاميم المصممة العالمية ” راي كواكوبو ” والمصمم ” ديمنا غفاساليا ” .

ومن جانبه ، دافع الممثل الرسمي للنجمة عنها ، جيث ادعى أن خط الأزياء كان مقصوداً منه أن يصبح وريثاً لنماذج أشهر المصممين العالميين .

يذكر أن ” كاردشيان ” وزوجها مغني الراب ” كانييه ” باعا في وقت سابق عقارهما الفخم بمبلغ يصل إلى 17.8 مليون دولار ، لإجراءات تغييرات أخرى عليه وفقاً لما ذكره موقع ” ديلي ميل ” البريطاني .