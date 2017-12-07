طائرة أمريكية تلجأ للهبوط الاضطراري بسبب المراحيض

واشنطن(صدى):

قامت طائرة تابعة لشركة ” الدلتا ” الأمريكية بتغيير مسارها بعد قطعها لمئات الأميال ، والهبوط بشكل اضطراري في أحد المطارات بسبب تعطل مراحيضها ، حيث يطلق على هذه الواقعة اسم ” حالة طوارئ الحمامات ” وذلك عندما تتعطل الحمامات في الوقت الذي يتزاحم الركاب فيه أمامها لقضاء حاجتهم .

ووفقاً لموقع ” فوكس سيفين أوستين ” البريطاني ، فإن الطائرة كانت من طراز ” بوينغ 757 ” ، حيث انطلقت في رحلة ما بين مدينتي نيويورك و سياتل بالولايات المتحدة ، إلا أنها لم تكمل رحلتها حيث اضطرت إلى الهبوط في مطار مدينة ” بيلينغز ” بولاية مونتانا لحل أزمة طوارئ المراحيض .

يذكر أن هذه الواقعة تكررت مسبقاً في إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية التي كانت متوجهة إلى دبي ، حيث حدث خلل بأحد مراحيضها أدى لانبعاث رائحة كريهة ، وهو ما اضطر قائد الطائرة للهبوط بسرعة إلى مطار ” هيثرو ” .