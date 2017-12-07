بالفيديو.. مواطنة تطرح مشروع يرفع له العقال دون تمويله
قامت مواطنة بطرح مشروع قومي لإعادة تأهيل السجناء ومنحهم فرصة حياة جديدة، وذلك عبر مقابلة لها ببرنامج ” تحدي الهوامير ” بقناة ” روتانا خليجية “.
ورفع نايف القحطاني لها العقال، إحترامًا لفكرتها وطموحها، وأراد معرفة المزيد عن ما تريد تقديمه.
وما أن أفرغت المواطنة من حديثها حول فكرتها، والهدف منها، اعتذر منها نايف عن عدم تمويله للمشروع.
#فيديو
سعودية تطرح مشروعًا طموحًا لإعادة تأهيل السجناء ومنحهم الفرصة لحياة جديدة.. والهامور #نايف_القحطاني يرفع لها العقال احتراما.. ثم يعتذر عن تمويل مشروعها!#تحدي_الهوامير@rotanasharktank pic.twitter.com/ifkKo9P0en
— خليجية (@Khalejiatv) December 7, 2017
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