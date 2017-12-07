بالصور.. أجمل النجمات العربيات في فساتين للمصمم إيلي صعب

أماني الغامدي(صدى):

تفضلن معظم نجمات العرب مصمم الأزياء ” إيلي صعب ” فتجدن تصميماته توحي بالفخامة والعصرية فتجعل إطلالة النجمات كالأميرات والملكات.

تألقت العديد من النجمات مؤخراً بفساتين من تصميمات إيلي صعب، ولم يكن الاختيار سهل على الإطلاق، وكانت المنافسة شرسة لاختيار الأجمل منهن.

أشاد الكثير بإطلالة نجوى كرم وقد تألقت في تصميم ل إيلي صعب، بفستان أخضر ميدي بداخله قماش من الدانتيل الأسود، ونسقت معه صندلاً أسود ونالت إعجاب الكثير بأناقتها.

كما تألقت الفنانة كندة علوش بفستان سهرة أحمر دخله قماش الدانتيل، من تصميم إيلي صعب، وقد شاهدنا يسرا في فستان أسود، وأيضا فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان تألقت هي الأخرى وظهرت بإطلالات غاية في الاناقة من تصميم المبدع إيلي صعب.