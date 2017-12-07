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إيقاف علا الفارس عن العمل بسبب تغريدة

إيقاف علا الفارس عن العمل بسبب تغريدة
نايف السالم(صدى):

قررت مجموعة MBC ، اليوم إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس ، بسبب تغريدة نشرتها فجر اليوم ، بشأن قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت ” الفارس” عبر تغريدة لها على تويتر ، ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً ، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس “.

وبعد إطلاق التغريدة ، تعرضت ” الفارس ” لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم حذفت تغريدتها الأولى ، وكتبت ثانية قالت فيها ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً ، الليلة ندين وغداً نغني هلا بالخميس “.

واعتبرت مجموعة MBC تغريدة “الفارس” إهانة للشعوب العربية ، مستنكرين أن تصدر مثل هذه الكلمات من إعلامية يفترض أنها تتولى تشكيل الرأي العام.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 13 دقيقة

ودنا نتغاضى وندينها لكن الصحيح ما قالت الا الصواب 🙄🙄🙄

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 11 دقيقة

اجل بيحاربون امريكا يالخبله اكثر شي الادانه ترامب مازار الاالسعوديه تهمز بالكلام نكران الجميل قيك شغاله براتب ماتحلمي به في ام بي سي

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