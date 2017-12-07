إيقاف علا الفارس عن العمل بسبب تغريدة
قررت مجموعة MBC ، اليوم إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس ، بسبب تغريدة نشرتها فجر اليوم ، بشأن قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت ” الفارس” عبر تغريدة لها على تويتر ، ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً ، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس “.
وبعد إطلاق التغريدة ، تعرضت ” الفارس ” لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم حذفت تغريدتها الأولى ، وكتبت ثانية قالت فيها ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً ، الليلة ندين وغداً نغني هلا بالخميس “.
واعتبرت مجموعة MBC تغريدة “الفارس” إهانة للشعوب العربية ، مستنكرين أن تصدر مثل هذه الكلمات من إعلامية يفترض أنها تتولى تشكيل الرأي العام.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6361 ] نشر منذ 28 دقيقة
ليتك سكتي😁😊
الوافي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 13 دقيقة
ودنا نتغاضى وندينها لكن الصحيح ما قالت الا الصواب 🙄🙄🙄
المر[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 11 دقيقة
اجل بيحاربون امريكا يالخبله اكثر شي الادانه ترامب مازار الاالسعوديه تهمز بالكلام نكران الجميل قيك شغاله براتب ماتحلمي به في ام بي سي