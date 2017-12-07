بالصور.. القوات الخاصة لأمن الطرق تُنهي استعدادات تشغيل طريق ” الرياض رماح “

سعيد العجل(صدى):

أنهت القوات الخاصة لأمن الطرق كافة الاستعدادات الإدارية والفنية والجاهزية للتغطية الأمنية والمرورية بدوريات أمن الطرق وتشغيل طريق الرياض رماح شويه بمنطقة الرياض ويتبع الطريق عدد (مركزين) لإنطلاق الدوريات.

1ـ مركز انطلاق دوريات أمن طرق رماح.

2ـ مركز انطلاق دوريات أمن طرق شوية .

وتبرز أهمية الطريق في أنه يربط منطقة الرياض بالطريق الدولي لدولة الكويت والمنطقه الشماليه والطرق المؤدية للمحافظات التابعة للمنطقة الشرقية مثل محافظة (حفر الباطن ـ الخفجي) .

كما أنه يشهد كثافة مرورية متزايدة خصوصاً في المواسم للمتنزهين في روضة خريم ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .