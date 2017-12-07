  • الخميس 7

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. إخلاء مدرسة بسبب ماس كهربائي بالإحساء
  • نشر : منذ 56 دقيقة
  • 1٬227
  • 0
  • حوادث

إخلاء مدرسة بسبب ماس كهربائي بالإحساء

إخلاء مدرسة بسبب ماس كهربائي بالإحساء
خالد الضبيبي(صدى):

تعرضت مدرسة أبي الدرداء المتوسطة بالمنيزلة في مدينة الإحساء، ظهر اليوم الخميس، إلى ماس كهربائي في الأسلاك بمدخل المدرسة نتج عنه تصاعد الأدخنة.

‏وأخلى قائد المدرسة الطلاب في وقت قياسي؛ حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب. ‏

وتواجدت على الفور فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر في الموقع لمباشرة الحادث، وتم السيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد الأدخنة فقط دون وقوع حالات اختناق.

يذكر أن طلاب المنيزلة المرحلة المتوسطة يعانون منذ سنتين من ترهل المبنى الخاص بالمرحلة المتوسطة والذي تم ترميمه سابقًا دون جدوى.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *