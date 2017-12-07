إخلاء مدرسة بسبب ماس كهربائي بالإحساء

خالد الضبيبي(صدى):

تعرضت مدرسة أبي الدرداء المتوسطة بالمنيزلة في مدينة الإحساء، ظهر اليوم الخميس، إلى ماس كهربائي في الأسلاك بمدخل المدرسة نتج عنه تصاعد الأدخنة.

‏وأخلى قائد المدرسة الطلاب في وقت قياسي؛ حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب. ‏

وتواجدت على الفور فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر في الموقع لمباشرة الحادث، وتم السيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد الأدخنة فقط دون وقوع حالات اختناق.

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يذكر أن طلاب المنيزلة المرحلة المتوسطة يعانون منذ سنتين من ترهل المبنى الخاص بالمرحلة المتوسطة والذي تم ترميمه سابقًا دون جدوى.