إخلاء مدرسة بسبب ماس كهربائي بالإحساء
تعرضت مدرسة أبي الدرداء المتوسطة بالمنيزلة في مدينة الإحساء، ظهر اليوم الخميس، إلى ماس كهربائي في الأسلاك بمدخل المدرسة نتج عنه تصاعد الأدخنة.
وأخلى قائد المدرسة الطلاب في وقت قياسي؛ حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب.
وتواجدت على الفور فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر في الموقع لمباشرة الحادث، وتم السيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد الأدخنة فقط دون وقوع حالات اختناق.
يذكر أن طلاب المنيزلة المرحلة المتوسطة يعانون منذ سنتين من ترهل المبنى الخاص بالمرحلة المتوسطة والذي تم ترميمه سابقًا دون جدوى.
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