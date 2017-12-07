استجواب ” نجل ترامب ” في جلسة مغلقة بالكونجرس

واشنطن(صدى):

خضع نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، لاستجواب أمام الكونجرس الأمريكي خلال جلسة مغلقة، وذلك في إطار تحقيق برلماني بشأن شكوك بحصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.

حيث اتهم نجل ترامب باتصاله بمسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016، وأثار اجتماعان من اجتماعات دونالد ترامب الابن الاهتمام بشكل خاص؛ إذ كان قد اجتمع في يونيو 2016 بـ”نتاليا فيسلنيتسكايا” التي تم تعريفها بأنها “محامية الحكومة الروسية”.

وقابل دونالد ترامب الابن، ألكسندر تورشين المسؤول السياسي والمصرفي الروسي القريب من الرئيس فلاديمير بوتن، ، خلال السنة نفسها.