مليشيا الحوثي تُصادر جميع ممتلكات صالح

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيات الحوثي مساء الاربعاء، مصادرة ممتلكات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث عثرت على كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيته، وانه سيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء على حد زعمهم، وفقًا لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم.

وقال مصدر في سلطة المتمردين، ” أن الجهات مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لزعيم ” ميليشيات الخيانة ” ، وحذرت أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات، فان عليه المبادرة وسرعة تسليمها مالم فانه يعرض نفسه للمساءلة “.

وناشد المصدر، الدول والجهات النقدية في الخارج إلى التعاون في إعادة الأموال المنهوبة إلى البنك المركزي بصنعاء باعتبارها أموالا للشعب اليمني، حسب قوله.

وتستمر مليشيات الحوثي في التخطيط الى بسط يدها على ممتلكات كل خصومها.